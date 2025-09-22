Los programas sociales que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelven a estar en el centro de la atención pública con la llegada de octubre. En este marco, los beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social esperan conocer qué sucederá con el monto que perciben mes a mes.

En un contexto económico marcado por la inflación, el costo de vida y las discusiones en torno a las políticas sociales, cualquier novedad en torno al monto de estos programas genera repercusión inmediata. Octubre se presenta, entonces, como un mes clave para quienes dependen de estas prestaciones.

Cuál es el monto para el ex Potenciar Trabajo de ANSES en octubre 2025

Volver al Trabajo

La iniciativa Volver al Trabajo busca capacitar a los antiguos beneficiarios de Potenciar Trabajo, promoviendo su incorporación al mercado laboral en blanco. Las personas que reciben esta ayuda están obligadas a participar en cursos, anotarse en plataformas de empleo y evidenciar que llevan adelante una búsqueda real de un puesto registrado.

El monto total que recibirán es de $78.000.

Acompañamiento Social

El plan Acompañamiento Social está destinado a brindar un apoyo económico a los hogares que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad financiera y social, sin requerir de sus beneficiarios la realización de capacitaciones ni el cumplimiento de tareas específicas.

En este caso, el monto a cobrar también es de $78.000.