En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría otorgar una nueva actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio rondaría el 1,8%, cifra que serviría como base para calcular el incremento.

El próximo miércoles 13 de agosto, a las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer oficialmente el dato que confirmará el porcentaje de aumento que regirá para septiembre.

Cuál es el probable monto que recibirá AUH de ANSES en septiembre 2025

Si se mantiene la proyección estimada, en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) para menores de edad aumentaría de $112.951 a $114.975. No obstante, la Anses aplica una retención del 20% que se liquida al año siguiente, por lo que el monto que las familias recibirán de forma directa será de $91.980.

En cuanto a hijos con discapacidad, la prestación se incrementaría de $367.765 a $374.377, quedando el pago mensual, luego del descuento, en $299.501.

Qué plus puede recibir AUH de ANSES en septiembre 2025

Quienes vivan en Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el Partido de Patagones (Buenos Aires), perciben un adicional por zona desfavorable.

En esas áreas, la AUH se elevaría de $146.847 a $149.468, con un cobro neto de $119.574 después de la retención. En el caso de hijos con discapacidad, el monto pasaría de $478.306 a $486.691, con un pago mensual final de $389.352 tras el descuento correspondiente.