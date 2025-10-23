Qué monto entregará AUH de ANSES en noviembre 2025 con aumento
Conocé a continuación los montos actualizados que brinda el ente estatal a sus beneficiarios para el anteúltimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a noviembre de 2025, período en el que el beneficio experimentará un nuevo aumento.
La prestación se incrementará un 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el mes de septiembre.
Cuánto cobra AUH de ANSES en noviembre 2025
Con el incremento del 2,08%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $119.691 por cada menor. De acuerdo con la normativa vigente, se retiene el 20% del monto mensual, por lo que cada beneficiario percibirá $95.752,80, mientras que $23.938,20 quedarán retenidos para el cobro anual mediante la Libreta.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $389.732, distribuido de la siguiente manera:
- Monto neto a cobrar: $311.785,60
- Retención: $77.946,40
Además de la AUH, las familias pueden acceder automáticamente —sin necesidad de gestión previa— a dos complementos alimentarios:
Tarjeta Alimentar:
- $52.250 (1 hijo)
- $81.936 (2 hijos)
- $108.062 (3 o más hijos)
Complemento Leche (PNGH):
- $45.142 para niños de hasta 3 años
Total estimado a cobrar en noviembre (AUH ANSES)
- AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80 (sin Complemento Leche) o $193.144,80 (con Complemento Leche)
- AUH por Discapacidad + Tarjeta Alimentar: $364.035,60 (sin Complemento Leche) o $409.177,60 (con Complemento Leche)
En qué fecha de noviembre 2025 cobra AUH de ANSES
El calendario de pagos es el siguiente:
- Lunes 10: DNI terminado en 0
- Martes 11: DNI terminado en 1
- Miércoles 12: DNI terminado en 2
- Jueves 13: DNI terminado en 3
- Viernes 14: DNI terminado en 4
- Lunes 17: DNI terminado en 5
- Martes 18: DNI terminado en 6
- Miércoles 19: DNI terminado en 7
- Jueves 20: DNI terminado en 8
- Martes 25: DNI terminado en 9