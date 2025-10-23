La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a noviembre de 2025, período en el que el beneficio experimentará un nuevo aumento.

La prestación se incrementará un 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el mes de septiembre.

Cuánto cobra AUH de ANSES en noviembre 2025

Con el incremento del 2,08%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $119.691 por cada menor. De acuerdo con la normativa vigente, se retiene el 20% del monto mensual, por lo que cada beneficiario percibirá $95.752,80, mientras que $23.938,20 quedarán retenidos para el cobro anual mediante la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $389.732, distribuido de la siguiente manera:

Monto neto a cobrar: $311.785,60

Retención: $77.946,40

Además de la AUH, las familias pueden acceder automáticamente —sin necesidad de gestión previa— a dos complementos alimentarios:

Tarjeta Alimentar:

$52.250 (1 hijo)

$81.936 (2 hijos)

$108.062 (3 o más hijos)

Complemento Leche (PNGH):

$45.142 para niños de hasta 3 años

Total estimado a cobrar en noviembre (AUH ANSES)

AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80 (sin Complemento Leche) o $193.144,80 (con Complemento Leche)

AUH por Discapacidad + Tarjeta Alimentar: $364.035,60 (sin Complemento Leche) o $409.177,60 (con Complemento Leche)

En qué fecha de noviembre 2025 cobra AUH de ANSES

El calendario de pagos es el siguiente: