Con el inicio de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listos los pagos correspondientes al séptimo mes del año. Como parte de una resolución del Gobierno Nacional, todas las prestaciones tendrán un ajuste del 1,5%, determinado según el índice de inflación relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Entre los beneficiarios que verán reflejado este incremento se encuentran quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en julio 2025

El beneficio económico que permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas sin alcohol está destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) o una Pensión No Contributiva (PNC) por ser madres de siete hijos o más. Esta asistencia no permite retirar efectivo ni adquirir productos que no sean comestibles.

A diferencia de otras prestaciones sociales, el importe de este programa no se incrementó, ya que permanece congelado desde el año pasado. Así, los montos continúan siendo:

Un hijo o hija: $52.250

Dos hijos o hijas: $81.936

Tres o más hijos o hijas: $108.062

Este pago se acredita directamente en la misma cuenta en la que los beneficiarios cobran mensualmente la AUH, AUE u otras asignaciones compatibles, y se deposita de forma automática junto con esos haberes.

Qué monto recibe AUH de ANSES en julio 2025

A partir de julio de este año, el organismo estatal aplicará un incremento del 1,5% en las asignaciones familiares, en línea con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24. Este cálculo se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, elaborado por el INDEC.

Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo pasará a tener un valor total de $111.161,78 por menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% de ese monto, es decir, $88.929,42, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de controles médicos, vacunación obligatoria y escolaridad.

En cuanto a otras asignaciones: