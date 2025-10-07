El inicio del ciclo escolar generalmente implica un gasto adicional para las familias. La compra de uniformes, útiles y materiales escolares puede afectar el presupuesto del hogar. Por este motivo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda un acompañamiento económico a madres, padres y tutores que deben cubrir estos gastos.

Esta asistencia, conocida como Ayuda Escolar, es una asignación que se abona una vez al año y tiene como objetivo asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes comiencen las clases en condiciones equitativas.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025

Durante 2025, el monto de la Ayuda Escolar asciende a $85.000 por cada hijo o hija, aunque puede variar según el tipo de asignación y la región del país. Este beneficio se entrega una vez al año y tiene como finalidad reducir el impacto económico que genera el inicio del ciclo lectivo.

El pago se realiza de forma automática a quienes tengan actualizados sus datos familiares y escolares en la base de ANSES. Si falta documentación, será necesario presentar el certificado escolar correspondiente para acceder al cobro.

Quiénes pueden pedir la Ayuda Escolar de ANSES

Los que pueden acceder a este beneficio son los siguientes grupos:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar de ANSES

Para comenzar el trámite, se debe ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego:

Entrar a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar". Descargar el formulario correspondiente a cada menor. Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su completado y firma. Subir la foto del documento firmado directamente desde el mismo portal.

El plazo máximo para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información oficial y los enlaces a los formularios pueden consultarse en el sitio web de ANSES: www.anses.gob.ar.