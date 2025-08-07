El Programa de Acompañamiento Social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que anteriormente llevaba el nombre Potenciar Trabajo, tiene como objetivo favorecer la inclusión y elevar la calidad de vida de las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Este plan surge como una de las dos vías centrales de asistencia que reemplazaron al antiguo programa social, en conjunto con la iniciativa Volver al Trabajo, ofreciendo herramientas de apoyo económico y social para quienes más lo necesitan.

Cuál es el monto para el Acompañamiento Social de ANSES en agosto 2025

El Programa de Acompañamiento Social de ANSES está pensado para personas con serias dificultades de inserción laboral, incluyendo hombres y mujeres mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad, madres con cuatro o más hijos menores de 18 años, personas con discapacidad y familias atravesadas por contextos críticos.

Durante agosto de 2025, los beneficiarios perciben un monto mensual de $78.000, cifra que se mantiene igual que en el mes previo.

Cómo saber si recibís el Acompañamiento Social de ANSES en agosto 2025

Podés chequear esta información de manera online o a través de la app, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina. Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite. Ir a la sección “Mis cobros”. Comprobar si en el listado figura la prestación "Acompañamiento Social" como activa.

De qué manera podés tramitar en ANSES acceder al Acompañamiento Social

El plan es compatible con varias prestaciones sociales y económicas, como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo para Protección Social

Programas alimentarios o habitacionales

Monotributo Social o categorías A y B

Además, pueden inscribirse en el programa quienes se encuentren en las siguientes situaciones laborales:

Empleados de casas particulares

Trabajadores con contratos temporales o permanentes discontinuos

Empleo rural, estacional o por temporada

Contratos bajo el Programa Puente de Empleo

Empleo registrado con salario bruto mensual inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)

De esta forma, el programa amplía la cobertura social sin excluir a quienes perciben ingresos reducidos o desarrollan empleos con alta inestabilidad.