La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó las cifras actualizadas que percibirán los jubilados y pensionados a partir de septiembre de 2025, tras aplicar un incremento del 1,9% en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Junto con esta suba, el organismo previsional decidió sostener el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos y garantizar que quienes cobran los haberes mínimos conserven parte de su poder de compra.

Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Los montos actualizados de las prestaciones previsionales, incluyendo el bono de $70.000, son los siguientes:

Jubilación mínima: $390.277,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

Bono de $70.000 de ANSES: qué jubilados lo cobran en septiembre 2025

Los jubilados que perciban haberes de hasta $320.277,17 recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, quienes cobren entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un suplemento proporcional, de modo que sus ingresos se equiparen hasta los $390.277,17.

Este refuerzo también incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres con siete hijos o más y pensiones graciables.

Según lo dispuesto en el Decreto 231/2025, el beneficio abarcará tanto a titulares de prestaciones contributivas como no contributivas vigentes en el mes de liquidación. El monto se acreditará junto al haber mensual, respetando el calendario de pagos establecido según la terminación del DNI.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos se coforma de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo