Qué hacer si no cobré la Ayuda Escolar de ANSES en junio 2025 y por qué pudo ser

Con el comienzo del cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en junio, comenzaron a hacerse efectivos distintos depósitos que incluyen el reciente incremento y otros beneficios adicionales muy esperados por gran parte de los beneficiarios.

Un ejemplo de esto es la Ayuda Escolar Anual, que fue acreditada de manera automática en marzo para algunos titulares. Sin embargo, otros debieron realizar el trámite correspondiente para recibir el pago, ya que la presentación es un requisito obligatorio que debe cumplirse cada año.

Por qué razón no cobré la Ayuda Escolar de ANSES en junio 2025

En algunos casos, el pago todavía no fue realizado porque no corresponde según los tiempos establecidos. Aunque desde ANSES suelen señalar que el depósito puede demorar hasta 60 días hábiles, en la práctica muchas veces el plazo se extiende hasta los 90 días. Por ejemplo, quienes entregaron el formulario en abril probablemente perciban el beneficio recién en julio, no antes.

Otra posibilidad es que todavía no se haya presentado el formulario de escolaridad. En ese caso, el pago no se efectiviza. Es importante recordar que en marzo se realizó un pago automático solo para los beneficiarios con hijos de hasta 16 años.

También pueden existir demoras administrativas. Aunque el beneficiario ya cumpla con los requisitos, puede que ANSES aún no haya procesado el pago. En estos casos, se sugiere comunicarse con el número gratuito 130 para hacer la consulta y, de ser necesario, presentar un reclamo.

Por otro lado, hay situaciones en las que el pago no corresponde, como cuando el titular cobra una prestación que no es compatible con la ayuda escolar, por ejemplo, una pensión. Este beneficio está destinado exclusivamente a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Además, el pago no se otorga si el hijo o hija ya cumplió los 18 años, ya que el derecho se mantiene solo hasta el mes en el que alcanza esa edad.

Qué hacer si no cobré la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Si el beneficiario no cobró la Ayuda Escolar Anual en marzo, debe presentar el Certificado de Escolaridad para activar el pago.

El trámite puede hacerse online desde Mi Anses o de forma presencial, sin turno previo. En caso de optar por la modalidad virtual, el sistema solo acepta el formulario generado desde la web oficial. Una vez validado el certificado, el ente estatal paga el monto dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES

Los montos del mes de junio son los siguientes: