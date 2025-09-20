La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó una aclaración clave sobre dos beneficios destinados a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En los últimos días aparecieron confusiones respecto a la retención de la Libreta y el Complemento Salud del Plan de los Mil Días, dos pagos vinculados a controles médicos pero que cumplen funciones distintas.

Cómo son los dos extras que entrega ANSES para AUH y qué diferencia tienen

A continuación, el detalle de las dos asignaciones:

Libreta de AUH

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo es el documento que certifica que los menores cumplen con los controles médicos, cuentan con el esquema de vacunación obligatorio y asisten a la escuela. Su entrega una vez al año permite acceder al 20% retenido mensualmente por Anses.

Ese dinero se libera cuando el beneficiario presenta el Formulario completo en el organismo. Quienes percibieron los 12 meses entre marzo de 2024 y febrero de 2025 reciben una devolución de $188.069,40 por hijo, o bien $612.401 en el caso de niños con discapacidad.

El plazo máximo para entregar la Libreta vence cada 31 de diciembre. Si no se presenta, se pierde el derecho a ese reintegro, aunque se continúa cobrando de forma regular el 80% mensual de la asignación.

Complemento Salud

En cambio, el Complemento Salud —denominado oficialmente Asignación por Cuidados de Salud Integral— está incluido dentro del Plan de los Mil Días. Es un pago que se acredita una vez al año a través de Anses, pero únicamente para niñas y niños de hasta 3 años.

El monto es equivalente al valor de una AUH. La última acreditación se realizó en marzo de 2025, y la próxima está prevista para 2026, con actualizaciones mensuales según la movilidad previsional establecida en el Anexo V de la Resolución 297/2025.

Para percibirlo, es indispensable que el menor esté registrado en el Plan Sumar y que la familia haya presentado en tiempo y forma la Libreta AUH.

Diferencias

La Anses subrayó que ambos pagos no son lo mismo, pero se complementan. Mientras la Libreta libera el dinero retenido mes a mes del año anterior, el Complemento Salud es un plus especial dirigido únicamente a niños menores de 3 años vinculados al sistema público de salud.