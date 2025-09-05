La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos para este mes, organizando el acceso al dinero de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, el organismo especificó los nuevos montos que entran en vigencia, junto con los refuerzos adicionales que acompañan a las prestaciones.

En este marco, tanto los jubilados como quienes perciben asignaciones familiares notarán un incremento en sus ingresos mensuales.

Cuándo comienza y cómo queda el calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8/9

1: 9/9

2: 10/9

3: 11/9

4: 12/9

5: 15/9

6: 16/9

7: 17/9

8: 18/9

9: 19/9

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22/9

2 y 3: 23/9

4 y 5: 24/9

6 y 7: 25/9

8 y 9: 26/9

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10/9

1: 11/9

2: 12/9

3: 15/9

4: 16/9

5: 17/9

6: 18/9

7: 19/9

8: 22/9

9: 23/9

Asignación por Embarazo

Las fechas son idénticas a las de AUH, entre el 10 y el 23 de septiembre.

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10/9

2 y 3: 11/9

4 y 5: 12/9

6 y 7: 15/9

8 y 9: 16/9

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Del 9/9 al 10/10

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 8/9

2 y 3: 9/9

4 y 5: 10/9

6 y 7: 11/9

8 y 9: 12/9

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Entre el 8/9 y el 10/10.

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 19/9

2 y 3: 22/9

4 y 5: 23/9

6 y 7: 24/9

8 y 9: 25/9

Los montos según cada asignación queda de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,17 pero con el bono de $70.000 va a llegar a $390.277,17.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74, que con el refuerzo llega a $326.221,74.

Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02, que con bono alcanzan los $294.194,02.

Jubilación máxima: Esta va a ser de $2.155.162,17.

En cuanto a las asignaciones familiares y universales, se actualizaron los siguientes importes: