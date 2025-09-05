Fechas confirmadas
Qué día comienza el pago de las asignaciones de ANSES en septiembre 2025
Conocé a continuación el calendario de pagos de las prestaciones que otorga el ente estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos para este mes, organizando el acceso al dinero de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, el organismo especificó los nuevos montos que entran en vigencia, junto con los refuerzos adicionales que acompañan a las prestaciones.
En este marco, tanto los jubilados como quienes perciben asignaciones familiares notarán un incremento en sus ingresos mensuales.
Cuándo comienza y cómo queda el calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025
El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8/9
- 1: 9/9
- 2: 10/9
- 3: 11/9
- 4: 12/9
- 5: 15/9
- 6: 16/9
- 7: 17/9
- 8: 18/9
- 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- 2 y 3: 23/9
- 4 y 5: 24/9
- 6 y 7: 25/9
- 8 y 9: 26/9
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10/9
- 1: 11/9
- 2: 12/9
- 3: 15/9
- 4: 16/9
- 5: 17/9
- 6: 18/9
- 7: 19/9
- 8: 22/9
- 9: 23/9
Asignación por Embarazo
- Las fechas son idénticas a las de AUH, entre el 10 y el 23 de septiembre.
Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10/9
- 2 y 3: 11/9
- 4 y 5: 12/9
- 6 y 7: 15/9
- 8 y 9: 16/9
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Del 9/9 al 10/10
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 8/9
- 2 y 3: 9/9
- 4 y 5: 10/9
- 6 y 7: 11/9
- 8 y 9: 12/9
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
- Entre el 8/9 y el 10/10.
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 19/9
- 2 y 3: 22/9
- 4 y 5: 23/9
- 6 y 7: 24/9
- 8 y 9: 25/9
Los montos según cada asignación queda de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $320.277,17 pero con el bono de $70.000 va a llegar a $390.277,17.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74, que con el refuerzo llega a $326.221,74.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02, que con bono alcanzan los $294.194,02.
- Jubilación máxima: Esta va a ser de $2.155.162,17.
En cuanto a las asignaciones familiares y universales, se actualizaron los siguientes importes:
- AUH: $115.064,72.
- AUH con discapacidad: $374.670,30.
- Asignación por Embarazo: $115.064,72.
- Asignación Familiar por Hijo: entre $57.535,98 y $23.472,41, según el ingreso familiar.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: entre $187.339,36 y $83.644,27, según el ingreso familiar.
- Asignación por Prenatal: con escalas que van de $57.535,98 a $12.109,89, dependiendo del nivel de ingresos.
- Asignaciones de Pago Único: Nacimiento: $67.062,91, adopción: $401.004,96, matrimonio: $100.421,34.
- Asignación por Cónyuge: $13.955,90.