Atención adultos mayores
Qué descuentos pueden encontrar los jubilados de ANSES en farmacias y supermercados
Conocé a continuación las promociones a las que pueden acceder los adultos mayores al adquirir medicamentos o al realizar las compras mensuales.
En medio de un escenario de elevada inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.
Estas rebajas, disponibles en diferentes supermercados, pretenden aliviar los gastos cotidianos y garantizar que los sectores más frágiles puedan mantener su capacidad de compra.
Cuáles son los descuentos de ANSES para jubilados en septiembre 2025
Los descuentos a los que se puede tener acceso son en los siguientes supermercados:
- Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado directamente en caja.
- Coto: 10% de descuento de lunes a jueves, con 15% adicional para jubilados y pensionados mostrando DNI.
- Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes y martes, con tope de $1.000 por transacción, acreditado en hasta diez días hábiles.
- VEA: 10% de descuento de lunes a jueves, con modalidad variable entre descuento en caja o reintegro.
- La Anónima: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en caja.
- Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.
Quiénes pueden acceder a los Beneficios ANSES
Los beneficiarios son los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
- Personas que reciben la prestación por desempleo.
- Beneficiarios de becas Progresar.