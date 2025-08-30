En medio de un escenario de elevada inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

Estas rebajas, disponibles en diferentes supermercados, pretenden aliviar los gastos cotidianos y garantizar que los sectores más frágiles puedan mantener su capacidad de compra.

Cuáles son los descuentos de ANSES para jubilados en septiembre 2025

Los descuentos a los que se puede tener acceso son en los siguientes supermercados:

Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado directamente en caja.

Coto: 10% de descuento de lunes a jueves, con 15% adicional para jubilados y pensionados mostrando DNI.

Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes y martes, con tope de $1.000 por transacción, acreditado en hasta diez días hábiles.

VEA: 10% de descuento de lunes a jueves, con modalidad variable entre descuento en caja o reintegro.

La Anónima: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en caja.

Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.

Quiénes pueden acceder a los Beneficios ANSES

Los beneficiarios son los siguientes grupos: