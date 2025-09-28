Atención beneficiarios
Qué debés hacer si no te pagaron las Becas Progresar en septiembre 2025
Enterate a continuación de qué manera reclamar en el caso de no haber percibido la asignación que otorga el ente estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de acreditaciones de las Becas Progresar, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano destinada a respaldar a quienes cursan diferentes etapas de formación académica.
Para el año 2025, se establecieron nuevos valores en los pagos y quedaron ratificadas las condiciones necesarias para acceder a esta ayuda.
Qué podés hacer si no recibiste el pago de las Becas Progresar en septiembre 2025
En el caso de no haber recibido la prestación, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresá a la página oficial de Progresar
- Iniciá sesión con tu cuenta de Mi Argentina
- Buscá la sección de "Reclamos" o "Consultas"
- Completá el formulario con tus datos personales
- Adjuntá los documentos que respalden tu situación
- Enviá la solicitud y guardá el número de trámite
Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre 2025
Los montos actualizados de la prestación, son los siguientes:
- Progresar Enfermería: $35.000 por mes.
- Otras líneas Progresar: $28.000 mensuales (con un 80% que se paga de manera mensual y el 20% restante al final del ciclo lectivo, tras certificar la condición de alumno regular).