La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de acreditaciones de las Becas Progresar, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano destinada a respaldar a quienes cursan diferentes etapas de formación académica.

Para el año 2025, se establecieron nuevos valores en los pagos y quedaron ratificadas las condiciones necesarias para acceder a esta ayuda.

Qué podés hacer si no recibiste el pago de las Becas Progresar en septiembre 2025

En el caso de no haber recibido la prestación, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la página oficial de Progresar

Iniciá sesión con tu cuenta de Mi Argentina

Buscá la sección de "Reclamos" o "Consultas"

Completá el formulario con tus datos personales

Adjuntá los documentos que respalden tu situación

Enviá la solicitud y guardá el número de trámite

Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

Los montos actualizados de la prestación, son los siguientes: