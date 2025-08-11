La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó recientemente que los beneficiarios de las Becas Progresar deben cumplir ciertos requisitos para acceder al pago total del beneficio anual.

El programa, que busca acompañar la trayectoria educativa de estudiantes de distintos niveles, contempla un esquema de acreditación que se completa únicamente si se cumplen determinadas condiciones académicas y administrativas. Cada año, miles de jóvenes participan en esta iniciativa que combina apoyo económico con compromisos educativos.

Cómo podés cobrar el 100% de las Becas Progresar de ANSES

Los beneficiarios obtienen al principio el 80% del total asignado, reservándose el 20% final para ser entregado al concluir el año. Este sistema está diseñado para fomentar la permanencia en la educación y el cumplimiento de las condiciones académicas.

Para acceder al pago completo de la beca, es necesario que los beneficiarios presenten la documentación que demuestre que cumplen con los requisitos, mantengan la regularidad en sus estudios, aprueben las materias según el plan académico y entreguen los certificados de alumno regular correspondientes.

Quiénes reciben las Becas Progresar de ANSES

El programa Becas Progresar está destinado a jóvenes argentinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con requisitos que varían según el nivel educativo.

Para el nivel obligatorio, los postulantes deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal mínima de 2 años en el país, y tener entre 16 y 24 años. Además, la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Los beneficiarios deben estar registrados como alumnos regulares, participar en actividades complementarias definidas por el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en proceso según la edad.

En el nivel superior, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años, con edades entre 17 y 24 años para ingresantes, y hasta 30 años para estudiantes avanzados.

En qué fecha se cobra la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025

Para el mes de agosto de 2025 la ANSES estableció el siguiente cronograma:

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Qué monto alcanzan las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

En 2025, el organismo asigna para las Becas Progresar un monto de $28.000 tanto para el nivel obligatorio como para el área de trabajo.

En el nivel superior, el pago es de $28.000 durante el primer año y aumenta a $35.000 desde el segundo año en adelante.

Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán el monto adicional completo de $66.000 conforme al esquema de pagos vigente, mientras que quienes se registraron en septiembre accederán a $42.000 adicionales.