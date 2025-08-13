La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió datos relevantes acerca de la Tarjeta Alimentar, una iniciativa destinada a garantizar que los beneficiarios puedan acceder a los productos esenciales de la canasta básica, especialmente quienes reciben prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El aporte económico se acredita en la misma cuenta bancaria donde se percibe la prestación habitual, y su valor varía en función del número de hijos a cargo del titular.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Los grupos que están aptos para recibir este beneficio son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas embarazadas a partir del tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH, sin límite de edad para el hijo con discapacidad.

Madres de siete o más hijos que sean beneficiarias de Pensiones No Contributivas.

Qué monto entrega la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Los montos de la prestación son los siguientes:

Familias con un hijo o quienes cobran la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Cuándo cobra AUH de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera: