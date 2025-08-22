A partir de septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un incremento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, difundido por el INDEC.

El ajuste se implementará de manera automática, por lo que las familias que reciben el beneficio no deberán realizar ningún trámite adicional.

Cuánto cobrará AUH de ANSES en septiembre 2025

Además de la suma principal, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden complementar su ingreso con la Tarjeta Alimentar, cuyos valores se mantienen sin cambios respecto de agosto: $52.250 para quienes tienen un hijo, $81.936 para dos, y $108.062 para tres o más hijos. Así, una familia con un solo hijo alcanzará un total de $144.301,78, mientras que aquellos con tres o más superarán los $380.000 mensuales.

Los residentes en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Patagones acceden a un plus por zona desfavorable. Con la actualización, la AUH llega a $149.615 brutos, lo que implica un pago efectivo de $119.692 tras la retención. En el caso de hijos con discapacidad, la cifra bruta asciende a $487.169.

Cómo podés ver los montos de tu asignación de ANSES en 2025

Las personas que reciben AUH u otros beneficios pueden ingresar al portal oficial de Mi ANSES o a la aplicación móvil para consultar el detalle de septiembre. Allí figuran los importes brutos, las retenciones y el monto neto, además del calendario de pago según la terminación del DNI.