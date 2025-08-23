La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde agosto una suba del 1,62 % en las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.

Además, continuará otorgándose el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).

Cuáles son los beneficios de ANSES que se terminan de pagar en la última semana de agosto 2025

La jubilación mínima se fijará en $314.305,37, que junto al bono dará un ingreso final de $384.305,37. En tanto, el haber máximo se elevará a $2.114.977,59, sin contemplar el refuerzo.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $251.444,30, monto que con el bono llegará a $321.444,30, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $220.013,76, más el bono, totalizando $290.013,76.

A su vez, las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares se ajustarán aplicando el mismo índice de movilidad, es decir, un 1,62 %.

A continuación, se detalla el calendario de pagos según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 1