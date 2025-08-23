Qué beneficios de ANSES siguen cobrando en la última semana de agosto 2025
Conocé a continuación cuáles son las prestaciones que otorgará el organismo estatal para la finalización del octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde agosto una suba del 1,62 % en las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.
Además, continuará otorgándose el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
Cuáles son los beneficios de ANSES que se terminan de pagar en la última semana de agosto 2025
La jubilación mínima se fijará en $314.305,37, que junto al bono dará un ingreso final de $384.305,37. En tanto, el haber máximo se elevará a $2.114.977,59, sin contemplar el refuerzo.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $251.444,30, monto que con el bono llegará a $321.444,30, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $220.013,76, más el bono, totalizando $290.013,76.
A su vez, las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares se ajustarán aplicando el mismo índice de movilidad, es decir, un 1,62 %.
A continuación, se detalla el calendario de pagos según la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
- Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo – Plan 1
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto