Qué beneficios de ANSES pueden recibir las empleadas domésticas en octubre 2025
Enterate a continuación cuáles son las prestaciones del organismo estatal a las que pueden acceder estas trabajadoras para el décimo mes del año.
En octubre, las empleadas de casas particulares podrán acceder a diversas prestaciones sociales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Para recibirlas, es necesario que estén registradas de manera formal, que sus empleadores realicen los aportes correspondientes y que cumplan con los límites de ingresos fijados por el organismo.
A qué asignaciones de ANSES pueden acceder las empleadas domésticas en octubre 2025
Las prestaciones son las siguientes:
Los pagos de prestaciones sociales para trabajadoras de casas particulares comienzan alrededor del 8 de octubre, organizados de acuerdo con la terminación del DNI. El cobro se efectúa de manera automática a través de cuenta bancaria o tarjeta de débito, sin necesidad de concurrir a una oficina. El detalle de las fechas exactas está disponible en Mi Anses o en la aplicación oficial.
Entre los beneficios a los que pueden acceder se encuentran:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): destinada a empleadas domésticas que no superen el límite de ingresos establecido. Se abona cada mes y exige registrar a los hijos en Mi Anses.
- Asignación por Embarazo: disponible para quienes atraviesan una gestación y cumplan con las condiciones de ingresos y cobertura médica.
- Asignaciones Familiares (SUAF): cuando el empleador efectúa aportes, las trabajadoras pueden recibir asignaciones por hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.
- Prestación por Desempleo: en caso de finalizar la relación laboral, es posible gestionarla por hasta seis meses, siempre que se reúnan los requisitos solicitados.
- Jubilaciones y pensiones: quienes hayan aportado la cantidad de años correspondiente pueden iniciar el trámite para la jubilación o, en caso de fallecimiento del cónyuge, acceder a una pensión.