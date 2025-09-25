En octubre, las empleadas de casas particulares podrán acceder a diversas prestaciones sociales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Para recibirlas, es necesario que estén registradas de manera formal, que sus empleadores realicen los aportes correspondientes y que cumplan con los límites de ingresos fijados por el organismo.

A qué asignaciones de ANSES pueden acceder las empleadas domésticas en octubre 2025

Las prestaciones son las siguientes:

Los pagos de prestaciones sociales para trabajadoras de casas particulares comienzan alrededor del 8 de octubre, organizados de acuerdo con la terminación del DNI. El cobro se efectúa de manera automática a través de cuenta bancaria o tarjeta de débito, sin necesidad de concurrir a una oficina. El detalle de las fechas exactas está disponible en Mi Anses o en la aplicación oficial.

Entre los beneficios a los que pueden acceder se encuentran: