La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el cronograma de pagos previsto para agosto 2025, destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este esquema también se contemplan bonos adicionales de carácter excepcional, cuyo objetivo es fortalecer los ingresos de las personas mayores.

Aunque una gran parte de los jubilados ya percibió sus haberes del mes de agosto, el organismo previsional continúa abonando a quienes superan la jubilación mínima, incluyendo en estas liquidaciones sumas extras y refuerzos variables.

Cómo funciona el bono de ANSES para jubilados y qué monto entregó en agosto 2025

En agosto de 2025, la ANSES entregó un refuerzo económico de $70.000 a los jubilados que perciben el haber mínimo, establecido en $314.243, con el fin de incrementar directamente los ingresos de los adultos mayores.

A su vez, se implementó un plus variable, diseñado para complementar los haberes hasta alcanzar un piso garantizado de $384.243, con montos que varían según la jubilación o pensión que cobre cada beneficiario. El propósito de esta medida es asegurar un nivel mínimo de ingresos para todos los jubilados, teniendo en cuenta las diferentes escalas de haberes.

El esquema definido por el Gobierno contempla dos modalidades de bono:

Bono fijo de $70.000 para quienes reciben la jubilación mínima.

Bono variable, que puede alcanzar los $60.000, $50.000, $40.000 o montos inferiores, dependiendo de los ingresos de cada jubilado, de modo que nadie quede por debajo de los $384.243 durante agosto 2025.

Así, los refuerzos se aplican de manera gradual y equitativa, priorizando a los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional.

Los montos que se otorgaron fueron los siguientes:

Jubilados que cobran $314.243,51: bono completo de $70.000.

Jubilados que cobran $324.243,51: bono de $60.000.

Jubilados que cobran $334.243,51: bono de $50.000.

Jubilados que cobran $344.243,51: bono de $40.000.

Jubilados que cobran $354.243,51: bono de $30.000.

Jubilados que cobran $364.243,51: bono de $20.000.

Jubilados que cobran $374.243,51: bono de $10.000.

Cuándo se pagó el bono de ANSES para jubilados en agosto 2025

El cronograma de pagos se conformó de la siguiente manera: