La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recomienda a los trabajadores consultar con frecuencia su Historia Laboral. Esta revisión permite verificar los aportes cargados correctamente y resulta fundamental al momento de iniciar un trámite jubilatorio.

El procedimiento es simple y ágil, y puede realizarse de forma completamente online a través del sitio oficial www.anses.gob.ar, sin la necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Qué importancia tiene el Historial Laboral de ANSES si te estás por jubilar

De este modo, los empleados en relación de dependencia pueden acceder a un resumen detallado de los aportes realizados según las declaraciones juradas de sus empleadores. Lo mismo ocurre con autónomos y monotributistas, quienes visualizan los períodos registrados bajo su propia categoría.

Si algún trabajador necesita incorporar años que no figuran en su Historia Laboral, tiene la opción de solicitar un Reconocimiento de Servicios en ANSES.

Para quienes están a menos de 5 años de cumplir la edad jubilatoria —60 años en mujeres y 65 en hombres—, este trámite puede realizarse desde la Atención Virtual, presentando la documentación que respalde los aportes faltantes.

La Historia Laboral también se puede descargar e imprimir de manera sencilla, y tiene validez oficial como constancia sin requerir la firma de un agente de ANSES.