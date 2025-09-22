Durante septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la liquidación de haberes previstos en su cronograma oficial.

Entre ellos, volvió a confirmar la entrega de la Asignación de Pago Único (APU) destinada a casos de adopción. Esta ayuda económica se paga una sola vez, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.

Cómo son las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único (APU) se otorgan en circunstancias especiales vinculadas a la conformación familiar, como el nacimiento de un hijo, la adopción o el matrimonio. Cada caso contempla un monto específico y el depósito se realiza una sola vez, tras concluir el trámite correspondiente.

Nacimiento: $67.062

Matrimonio: $100.441

Adopción: $401.004,96

La prestación por adopción es la más elevada, ya que busca cubrir parte de los costos que implica el proceso: gestiones judiciales, documentación y adecuación del hogar. Su finalidad es respaldar económicamente a las familias que eligen este camino, reconociendo el esfuerzo social y financiero que conlleva.

Quiénes pueden pedir las APU de ANSES

Pueden acceder a esta prestación los siguientes grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas de categorías habilitadas.

Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

Trabajadores rurales o de temporada.

Por otro lado, también se incluyen los beneficiarios pertenecientes a estos grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios de la AUH, tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Cómo acceder a las APU de ANSES y recibir $400.000 en septiembre 2025

El pedido debe efectuarse dentro de los 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia judicial de adopción. Es indispensable presentar DNI actualizado de los adoptantes y del menor, la sentencia de adopción y la partida de nacimiento en vigencia.

Además, rige un tope de ingresos: hasta $2.183.438 por persona y $4.556.714 por grupo familiar, cifras que ANSES ajusta de manera periódica.

El trámite puede realizarse en una oficina con turno previo o de forma online a través de Mi ANSES:

Reunir la documentación requerida. Ingresar al portal o solicitar turno presencial. Completar el formulario correspondiente. Presentar la solicitud en el plazo establecido. Hacer el seguimiento desde la web.

Una vez aprobada, la asignación se acredita en la cuenta bancaria declarada. El pago puede demorar entre 30 y 60 días hábiles.