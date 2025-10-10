El Pitu Salvatierra, como la mayoría de los argentinos, no tiene idea de lo que está negociando la Argentina con los Estados Unidos y más allá de que destacó que este rescate no la va a cambiar la vida a los trabajadores.

Pero además Pitu puso el acento en el nivel de sometimiento del Gobierno a los Estados Unidos y aseguró que ni Menem se arrodillaba así.

Queda claro que el dinero no es para salvar al país sino a los intereses comerciales que tiene Estados Unidos en la Argentina y a los fondos de inversión cercanos al Secretario del Tesoro Norteamericano.