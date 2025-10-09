A partir de este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó la posibilidad de tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera completamente digital. Esta nueva modalidad permite gestionar la solicitud a través de la plataforma Mi ANSES, disponible las 24 horas del día, tanto desde computadoras como desde teléfonos móviles o tablets.

La implementación del trámite en línea constituye un avance significativo en la atención previsional, ya que posibilita realizar el proceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de solicitar turnos ni trasladarse a las oficinas del organismo.

Cuáles son los requisitos para la PUAM de ANSES de octubre 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está dirigida a personas mayores de 65 años que no perciben ninguna jubilación, pensión ni prestación por desempleo, ya sea de carácter nacional, provincial o municipal. Este beneficio tiene como objetivo garantizar una cobertura económica básica a quienes quedaron fuera del sistema previsional tradicional.

Entre los requisitos esenciales, se establece que los argentinos nativos o naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país previos al inicio del trámite.

En el caso de los extranjeros, se exige una residencia mínima de 20 años, de los cuales los últimos 10 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. Además, la persona no puede recibir otra prestación previsional, y en caso de estar percibiendo alguna, deberá renunciar antes de iniciar el proceso.

Antes de comenzar la gestión, es necesario tener actualizados los datos personales, los vínculos familiares y los medios de contacto (teléfono y correo electrónico).

También se requiere contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permite acceder a los servicios digitales de ANSES, realizar consultas o efectuar modificaciones en la información registrada.

Cómo tramitar la PUAM de ANSES en octubre 2025

El paso a paso para acceder es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y verificar los datos de domicilio y contacto registrados. Si es necesario corregir algo, hacerlo desde la opción Información Personal > Domicilio y datos de contacto. En el menú principal, seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Completar los pasos que indica el sistema para finalizar la gestión.

Una vez concluido el procedimiento, la plataforma mostrará un mensaje de confirmación indicando que la solicitud fue enviada correctamente.

Para consultar el estado del trámite, se debe volver a ingresar al portal y acceder a Información Personal → Consulta de expediente, donde el usuario podrá ver el avance de su solicitud y recibir notificaciones sobre novedades o requerimientos adicionales.