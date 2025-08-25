El Ministerio de Capital Humano confirmó la reactivación del plan Beneficios que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el cual jubilados y pensionados podrán obtener reintegros automáticos y descuentos acreditados en sus cuentas.

La iniciativa, que se lleva adelante a través de convenios con supermercados, entidades comerciales y distintos sectores, no requiere trámites adicionales ni gestiones intermedias. El propósito central es reforzar la capacidad adquisitiva de esta franja de la población.

Cómo son los Beneficios ANSES que fueron relanzados por Sandra Pettovello

El anuncio fue realizado durante la jornada organizada por el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, evento en el que la ministra Sandra Pettovello tomó la palabra junto a referentes de organismos internacionales, empresarios y autoridades del ámbito nacional.

En su exposición, la funcionaria presentó además dos propuestas complementarias:

Centro de Capacitación en Oficios : se instalará en el predio Garrigós (La Paternal, Ciudad de Buenos Aires) y ofrecerá formación técnica y tecnológica vinculada a los requerimientos de los sectores productivos estratégicos, con la finalidad de favorecer la inserción en empleos formales.

: se instalará en el predio Garrigós (La Paternal, Ciudad de Buenos Aires) y ofrecerá formación técnica y tecnológica vinculada a los requerimientos de los sectores productivos estratégicos, con la finalidad de favorecer la inserción en empleos formales. Centro Inclusivo Infanto-Juvenil “Leonor Acevedo de Borges”: funcionará en el edificio del ex Instituto Perón (Austria 2593, CABA) y estará destinado a chicos y adolescentes de entre 4 y 15 años. Allí se impulsará el aprendizaje, la música, la literatura infantil, la exploración y el uso crítico de nuevas tecnologías, con espacios accesibles y talleres multisensoriales.

“Niños bien alimentados, familias fortalecidas, educación de excelencia, capacitación laboral actualizada y empleos registrados constituyen el eje de un círculo virtuoso, donde el progreso económico se apoya en el desarrollo humano mediante la inversión en Capital Humano. Ese es el país que estamos levantando, y no cesaremos en el esfuerzo por alcanzar el futuro en libertad que todo argentino merece”, expresó Pettovello.

A través de estas iniciativas, el Ministerio de Capital Humano apunta a reforzar la capacitación, la integración social y el acceso directo al consumo, en sintonía con la política de asistencia sin intermediarios impulsada por el Gobierno nacional.