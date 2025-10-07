Las prestaciones familiares que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes reciben AUH y SUAF contemplan un adicional extraordinario que en 2025 no fue percibido por la totalidad de los beneficiarios. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico de hasta $85.000 por cada hijo que asista a la escuela, el cual aún puede cobrarse siempre que se cumpla con una condición clave.

Si bien la acreditación general de este beneficio se realizó en marzo, miles de familias todavía tienen pendiente acceder a ese pago.

De qué se trata la Ayuda Escolar de ANSES y cómo solicitarla

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un beneficio que se abona una vez al año a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el SUAF, siempre que tengan hijos en edad escolar.

Este apoyo económico corresponde a:

Niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años que estén escolarizados.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, en tanto concurran a una institución educativa reconocida oficialmente.

En 2025, el monto vigente asciende a $85.000 por cada hijo, aunque la suma puede modificarse según la región del país y el tipo de asignación que perciba la familia.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES para AUH y SUAF respecto a 2025

Los diferentes montos son los siguientes:

AUH por hijo

Monto total: $117.401,30

Pago mensual en mano (80%): $93.921,04

Monto retenido (20%): $23.480,26

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $382.540,65

Pago mensual en mano: $306.032,52

Retención (20%): $76.508,13

AUH en zonas desfavorables (Patagonia, norte y sur del país)

Monto total: $152.712,39

Pago mensual en mano: $122.169,91

Retención: $30.542,48

Además de la AUH, también se actualizaron otras asignaciones: