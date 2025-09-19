Pablo Duggan decidió dejar de lado las metáforas y comenzó diciendo que "este inútil de Toto Caputo pasó de ‘no te la pierdas campeón’ a ‘vamos a vender todos los dólares’".

Si uno se pone a analizar los dichos del titular de la cartera económica está claro que están absolutamente desorientados y no tienen ni idea de cómo controlar el precio de la divisa estadounidense.

Pero por si quedaban dudas Pablo Duggan consideró que es una vergüenza absoluta para cualquier país tener a un ministro de Economía que dice una cosa y después tiene que salir a decir todo lo contrario.