La automotriz Nissan, de origen japonés cerró la producción de la pick up Frontier en la planta de Santa Isabel, Córdoba. 

La nota del diario de Magnetto indica: "El proyecto había implicado una inversión de US$ 730 millones desde 2015. La salida de Nissan marca el fin de una sociedad que también integraba Mercedes Benz".

Una crisis y amenaza que llevaba casi un año

Nissan concentrará ahora su fabricación en México. 

Nissan baja su producción y enciende alarmas


A partir de este mes, Renault, que es dueña del predio donde producía Nissan, ofrecerá retiros voluntarios a 300 operarios. 

Y las redes reaccionaron contra Javier Milei por la crisis sin freno en la que se hunde el país:

X de Cristian Cimminelli
X de un brócoli 🥦
X de Gabriela Estévez
X de Fernando Gray
X de DonNadie
X de Raúl Timerman
X de Daniel Haggerty 🇦🇷🇪🇦🇮🇪
X de Grisshark
X de Willy Bianchi ⭐️⭐️⭐️ 🇮🇩🇦🇷
X de El Cordero Rebelde
X de Dark Knight 17
X de elsoho Daniel