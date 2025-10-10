Trescientos trabajadores en la calle
Nissan deja de producir camionetas tras siete años, se va del país y las explotan contra los cordobeses y Milei
La automotriz japonesa discontinuó la producción de la pick up Frontier en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Más de trescientos operarios quedarán en la calle. Y las redes explotan contra el presidente.
La automotriz Nissan, de origen japonés cerró la producción de la pick up Frontier en la planta de Santa Isabel, Córdoba.
La nota del diario de Magnetto indica: "El proyecto había implicado una inversión de US$ 730 millones desde 2015. La salida de Nissan marca el fin de una sociedad que también integraba Mercedes Benz".
Una crisis y amenaza que llevaba casi un año
Nissan concentrará ahora su fabricación en México.
A partir de este mes, Renault, que es dueña del predio donde producía Nissan, ofrecerá retiros voluntarios a 300 operarios.
Y las redes reaccionaron contra Javier Milei por la crisis sin freno en la que se hunde el país: