La automotriz Nissan, de origen japonés cerró la producción de la pick up Frontier en la planta de Santa Isabel, Córdoba.

La nota del diario de Magnetto indica: "El proyecto había implicado una inversión de US$ 730 millones desde 2015. La salida de Nissan marca el fin de una sociedad que también integraba Mercedes Benz".

Una crisis y amenaza que llevaba casi un año

Nissan concentrará ahora su fabricación en México.



A partir de este mes, Renault, que es dueña del predio donde producía Nissan, ofrecerá retiros voluntarios a 300 operarios.

Y las redes reaccionaron contra Javier Milei por la crisis sin freno en la que se hunde el país: