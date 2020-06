Durante una conferencia para conmemorar el 50 aniversario de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el profesor de la Universidad de Columbia consideró que "el cortoplacismo (de los mercados financieros) está reflejado en las negociacione de la deuda con la Argentina, con algunos acreedores que demandan claramente lo que es insostenible".



"Lo voy a a decir en términos francos: no tienen vergüenza; algunos pretender ser buenos ciudadanos corporativos, reconocen la importancia de la perspectiva de largo plazo y de la deuda, pero a la hora de los papeles no siguen en la práctica lo que dicen", fustigó el economista.



Stiglitz, que elogió el desempeño de CAF como banco de desarrollo, expresó que "la Argentina desarrolló un papel muy importante con el FMI, desarrollando sustentabilidad y modelos, donde podemos evaluar la situación", pero "lamentablemente una vez más estamos viendo la falla del sector privado".



"Uno debe preguntarse cuál es el motivo por el cual el sector privado ha estado en una posición tan inhumana, tan fallida, no solamente a la hora de dar empréstitos sino a la hora de reestructurar la deuda", dijo, en una crítica generalizada hacia los mercados y el funcionamiento del sistemas financiero global.



La postura de Stiglitz al respecto es que "los individuos dentro de la organización tienen perspectiva de corto plazo y esto refleja la naturaleza de corto plazo que los mercados financieros han tenido".



En ese marco, Stigliz hizo un llamado generalizado a defender el enfoque de la sostenibiliad de la deuda para los países endeudados.



Además, ponderó los cambios registrados en los últimos años en el campo "académico, de organismos y de algunos gobiernos en torno a la necesidad de un tratamiento diferente de la deuda de los países, para que se torne sostenible"



También recordó que, en 2015, durante la votación de Naciones Unidas sobre el tema deuda, "no hubo acompañamientos de los países centrales".



"En el pasado, la reestructuración de la deuda típicamente no era sostenible, al cambio de 5 años, la mitad de los países con reestructuraciones de deuda volvieron a tener unas crisis", dijo premio Nobel



El economista también se refirió al impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía global y pidió mayor intervención de los Estados y los bancos de desarrollo.



"La teoría económica ha explicado por qué no se puede dejar todo librado al mercado y explicó sus limitaciones. Con la crisis financiera de 2008 y las crisis en múltiples países alrededor del mundo entendemos mucho mejor los límites del mercado", sostuvo el experto en temas de desarrollo y execonoista jefe del Banco Mundial.