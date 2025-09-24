La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en octubre de 2025 se aplicará una nueva suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH), medida que tendrá un efecto directo en la economía de millones de hogares en el país.

A esta actualización se agregan los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar junto con el Complemento Leche del Plan 1000 Días, conformando un refuerzo de ingresos que, en determinados casos, supera los $200.000 por mes.

Qué monto recibe AUH de ANSES en octubre 2025

A partir de octubre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo valor: $117.250,96 por cada menor de 18 años. No obstante, la ANSES mantiene el esquema habitual de pago:

El 80% del haber, equivalente a $93.800,77, se liquida todos los meses.

El 20% restante, unos $23.450,19, queda retenido hasta que se entregue la Libreta AUH, donde se registran los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

Este mecanismo asegura que los niños tengan sus revisiones de salud al día y continúen escolarizados, requisito indispensable para liberar el acumulado hacia fin de año o en la fecha que disponga la ANSES.

En lo que respecta a la AUH por discapacidad, el monto es más elevado:

La asignación bruta asciende a $402.831,11.

Cada mes se paga el 80%, es decir, $322.264,88.

El 20% retenido se entrega cuando la familia presenta la Libreta AUH.

De esta manera, los hogares con hijos con discapacidad cuentan con un ingreso mensual significativamente mayor, el cual se suma a los demás programas sociales y alimentarios vigentes.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los refuerzos más importantes, ya que otorga dinero destinado de manera exclusiva a la compra de comida y productos básicos. El depósito se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de hacer trámites.

Los importes establecidos para octubre 2025 son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para aquellas con dos hijos.

$108.062 para quienes tengan tres hijos o más.

Este apoyo económico tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica y, junto a la AUH, constituye la principal fuente de ingresos de millones de hogares en situación de vulnerabilidad.

Cuál es el monto del Complemento Leche de ANSES en octubre 2025

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es otro beneficio compatible con la AUH. Está destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años, y busca reforzar la compra de alimentos nutritivos y productos de la primera infancia.

En octubre 2025, este plus representa $44.230 adicionales, acreditados en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo.

Gracias a este refuerzo, los hogares con bebés o niños pequeños acceden a un ingreso mayor que el del resto de los beneficiarios, mejorando su capacidad de compra de leche y productos esenciales para la niñez.