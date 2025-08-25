El cierre de agosto llega con expectativas en torno a los calendarios de pagos que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Como es habitual, el organismo concentra hacia fin de mes una serie de desembolsos que resultan clave para millones de personas que dependen de estas prestaciones.

Los pagos que realiza ANSES suelen abarcar diferentes programas y asignaciones, lo que convierte estas fechas en un punto de referencia dentro de la agenda social y financiera del país. En este contexto, la atención se centra en el monto que corresponde al tramo final de agosto 2025.

Qué beneficio de ANSES se paga en la última semana de agosto 2025

En medio de un escenario económico desafiante, ANSES otorga la Prestación por Desempleo, un apoyo fundamental para quienes perdieron su trabajo. Este beneficio está destinado a trabajadores despedidos sin causa o con contratos formales finalizados, y ofrece un ingreso mensual que funciona como contención durante el período de búsqueda laboral.

El objetivo es garantizar una ayuda económica que permita cubrir necesidades básicas mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado de trabajo.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder al beneficio, es necesario que los trabajadores cuenten con un período mínimo de aportes al sistema previsional previo a quedar desempleados. Los requisitos varían según el tipo de vínculo laboral:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato.

al menos 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: menos de 12 meses de aportes en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días trabajados en el año anterior a la finalización del vínculo.

menos de 12 meses de aportes en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días trabajados en el año anterior a la finalización del vínculo. Trabajadores de la construcción: un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años previos al despido o término de la obra.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

Hay dos formas de hacer el trámite:

Online:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar el apartado “Atención Virtual”. Hacer clic en “Prestación por Desempleo”. Indicar el tipo de relación laboral previa. Adjuntar DNI y la documentación solicitada (telegrama de despido, carta de renuncia u otros). Completar la declaración jurada. Confirmar el envío y guardar el comprobante del trámite iniciado.

Presencial:

Solicitar un turno a través de la página oficial de ANSES. Presentarse el día asignado en la oficina seleccionada con el DNI y la documentación que respalde la finalización del vínculo laboral. Entregar los papeles al personal del organismo, que verificará los datos y dará inicio al expediente.

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025

A partir del 1° de agosto de 2025, la Prestación por Desempleo de ANSES cuenta con los siguientes límites:

Monto mínimo: 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), equivalente a $161.100.

50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), equivalente a $161.100. Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $322.200.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025