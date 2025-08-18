Carlos Maslatón es uno de los que crearon el monstruo y ahora no saben cómo volver a meterlo en la jaula.

Presentador de los actos de Javier Milei en el inicio de su campaña, se distanció del líder libertario rápidamente y desde ese momento es uno de sus principales cuestionadores.

Centrándose en las incongruencias del plan económico, el analista financiero apuntó a la confianza que tienen los principales dirigentes del gobierno en que resulte positivo y justificó su diferenciación.

Para Maslatón, Milei tiene la convicción de estar por el sendero correcto, pero tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central, saben que el barco hace agua.