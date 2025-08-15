En Argentina, se anunció la extensión de beneficios destinados a las trabajadoras de casas particulares, quienes también tienen la posibilidad de acceder a diferentes asignaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este sector, clave dentro de la estructura social, cumple un rol fundamental al favorecer el bienestar de miles de hogares, permitiendo que varios de sus integrantes dispongan de más tiempo para actividades personales o laborales.

Cuáles son los beneficios de ANSES a los que pueden acceder las empleadas domésticas

Tras el pago del aumento y el bono correspondiente a julio, se dio a conocer el listado de asignaciones de ANSES a las que pueden acceder las trabajadoras de casas particulares. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, detalla en su sitio web tres prestaciones clave: la Asignación por Maternidad, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El Gobierno Nacional recuerda que se considera personal doméstico a quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento, asistencia personal, acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. A través de ANSES, este grupo de trabajadoras puede solicitar:

Asignación por Maternidad: garantiza el ingreso durante el período de licencia a trabajadoras registradas en relación de dependencia que transiten un embarazo.

Asignación Universal por Hijo (AUH): otorga un pago mensual a progenitores o tutores responsables de hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Asignación por Embarazo: acompaña económicamente a las gestantes hasta el nacimiento.

En paralelo, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTP) oficializó la última actualización salarial en el marco de la revisión paritaria 2025. La Resolución N.º 1, firmada por su presidenta Sara Alicia Gatti, fijó un incremento del 6,5%, aplicado de manera escalonada: un 3,5% sobre los montos de enero 2025 para el período febrero-junio, abonado junto al sueldo de julio; un 1% adicional en julio; otro 1% en agosto; y el último 1% en septiembre.

Asimismo, se estableció un bono por única vez para trabajadoras que cumplan 16 horas semanales o más: $10.000 en julio, $9.500 en agosto y $9.500 en septiembre. Quienes trabajen entre 12 y 16 horas semanales recibirán $7.000, $6.000 y $6.000, respectivamente. Las que cumplan hasta 12 horas percibirán tres pagos de $4.000 cada uno.

Qué requisitos deben cumplir las empleadas domésticas en ANSES

Para acceder a estas asignaciones, las empleadas domésticas deben estar registradas en el régimen especial de casas particulares y mantener sus datos actualizados en el sistema de ANSES. Dependiendo del beneficio, puede requerirse documentación como certificados médicos, partidas de nacimiento o constancias escolares.

Los trámites pueden realizarse presencialmente en las oficinas del organismo, con turno previo, o en línea a través del portal oficial de ANSES con Clave de la Seguridad Social, cargando la documentación y siguiendo el estado de la solicitud.

Además, desde agosto, se amplían beneficios para el sector y crece la utilización de la aplicación Casas Particulares ARCA, que facilita gestiones y consultas para trabajadoras y empleadores.