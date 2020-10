Radio Con Vos 89.9 on Twitter

Martín Guzmán descartó de plano la posibilidad de una devaluación. Pero además no quiso entrar en chicanas como cuando le plantearon que Bonelli había escrito una nota asegurando que él u otro ministro devaluarían, pero Guzmán no se metió en el juego y simplemente negó que eso vaya a pasar.

⚡️ GUZMÁN con Tenembaum y Sietecase, (Entrevista completa) sobre el rumbo económico del Gobierno

Pero el tema no quedó en una mera declamación sino que explicó el por qué no habría necesidad de devaluar y le quitó importancia al aumento del dólar ilegal al que sólo le adjudicó una importancia para las expectativas pero no en la economía real.