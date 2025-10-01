Antonio Aracre salió a defender con uñas y dientes las nuevas restricciones en la compra de dólares que no hacen más que dejar al descubierto el fracaso del plan libertario.

Ahora las billeteras virtuales no podrán vender dólares y el Gobierno parece haberse enterado recién ahora que lo venían haciendo.

Marcela Feudale le dejó en claro que la devaluación de la moneda fue gracias a las políticas neoliberales y que los pequeños ahorristas no son los que fugan los dólares sino que los que lo hacen son los millonarios amigos del poder.