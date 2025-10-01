Y el tipo es economista
Marcela Feudale le tuvo que explicar a Aracre que los que fugan los dólares no son los pequeños ahorristas
Antonio Aracre es economista y fue asesor de Alberto Fernández pero considera que los ciudadanos que a duras penas llegan a comprar 100 o 200 dólares por mes están atentando contra el brillante plan de Milei.
Antonio Aracre salió a defender con uñas y dientes las nuevas restricciones en la compra de dólares que no hacen más que dejar al descubierto el fracaso del plan libertario.
Ahora las billeteras virtuales no podrán vender dólares y el Gobierno parece haberse enterado recién ahora que lo venían haciendo.
Marcela Feudale le dejó en claro que la devaluación de la moneda fue gracias a las políticas neoliberales y que los pequeños ahorristas no son los que fugan los dólares sino que los que lo hacen son los millonarios amigos del poder.