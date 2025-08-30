Una noticia de septiembre está generando gran expectativa entre beneficiarios de la AUH, SUAF y distintos programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se lanzó un crédito completamente digital, que se gestiona en pocos minutos desde el teléfono celular.

Para acceder no es necesario presentar recibos de sueldo ni contar con antecedentes bancarios. Esta alternativa, que hasta hace un tiempo parecía exclusiva de los trabajadores formales, ahora está disponible para quienes perciben asignaciones, jubilaciones mínimas o incluso no poseen calificación en Veraz.

Qué titulares de ANSES pueden acceder a un préstamo particular

El nuevo préstamo está dirigido principalmente a quienes reciben asistencia social de ANSES, un sector que hasta ahora tenía escasas posibilidades de acceder al crédito bancario tradicional. Dentro de los beneficiarios figuran:

Personas que cobran la AUH (Asignación Universal por Hijo).

Familias que perciben SUAF (Asignaciones Familiares).

Titulares de planes o ayudas sociales que utilizan cuentas bancarias o billeteras virtuales para el cobro.

Ciudadanos sin antecedentes crediticios o con calificación desfavorable en Veraz.

En otras palabras, no se trata de una propuesta destinada a clientes exclusivos, sino de una opción pensada para los sectores más relegados. La meta es brindar una solución digital, sencilla y de acceso inmediato, sin trámites presenciales ni exigencias burocráticas.

Cómo son los préstamos para los beneficiarios de ANSES

Una de las principales ventajas de este préstamo es la rapidez en la entrega del dinero: la acreditación se realiza de manera inmediata o, en el peor de los casos, dentro de las 24 horas, depositándose directamente en la CBU o billetera virtual del solicitante.

Otro aspecto destacado es que el crédito no interfiere con los haberes que ya reciben los beneficiarios. Es decir, no afecta el pago de la AUH ni de SUAF, y tampoco modifica la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días ni ningún otro programa de ANSES.

En consecuencia, el préstamo funciona como un ingreso extra que se suma al dinero que la familia percibe mensualmente. La única precaución a tener en cuenta es evitar comprometerse con cuotas demasiado elevadas, ya que, en caso de incumplimiento, podría bloquearse la billetera virtual o limitar el acceso a futuros financiamientos.

Cuáles son los requisitos para acceder a los préstamos

Los requisitos para acceder son los siguientes:

Ser mayor de 18 años.

Tener DNI argentino vigente.

Contar con una CBU o CVU activa a nombre propio.

Descargar y usar la app correspondiente (Cuenta DNI, Ualá, Personal Pay o Mercado Pago).

Tener al menos 3 meses de antigüedad usando la billetera o cobrando AUH.

En algunos casos, realizar una validación biométrica desde el celular (foto y selfie).

Cómo pueden pedir el préstamo los titulares de ANSES

La forma de solicitarlo es la siguiente: