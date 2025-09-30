Los memes de Burger King: se va del país por las políticas de Milei
La cadena de hamburguesas, propiedad del grupo mexicano Alsea, hizo el anuncio y ya busca un comprador. Es por la crisis económica y la baja del poder adquisitivo de los argentinos, producto de las políticas de Milei. Las redes hicieron tendencia a Burger King.
La crisis económica en el país se profundiza y cada vez se puede esconder menos. La Nación y Clarín anuncian que "el grupo mexicano Alsea puso a la venta la operación local de Burger King que tiene desde hace más de una década y ya suenan interesados para quedarse con la cadena de hamburguesas".
Es el mismo grupo que maneja Starbucks en el país −Dios no quiera por la salud mental de la oligarquía y clase media rancia que la franquicia cafetera no caiga en desgracia- y aduce que forma parte de una desinversión en la región.
Burger King llegó al país en 1989, estrenó local en Belgrano y llegó a 86 locales en la actualidad. En el rubro, en la Argentina fue la segunda más importante, por detrás de McDonald’s. En 2018 la desplazó Mostaza.
Chau, las redes despiden a BK así: