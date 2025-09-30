La crisis económica en el país se profundiza y cada vez se puede esconder menos. La Nación y Clarín anuncian que "el grupo mexicano Alsea puso a la venta la operación local de Burger King que tiene desde hace más de una década y ya suenan interesados para quedarse con la cadena de hamburguesas".

Es el mismo grupo que maneja Starbucks en el país −Dios no quiera por la salud mental de la oligarquía y clase media rancia que la franquicia cafetera no caiga en desgracia- y aduce que forma parte de una desinversión en la región.

Burger King llegó al país en 1989, estrenó local en Belgrano y llegó a 86 locales en la actualidad. En el rubro, en la Argentina fue la segunda más importante, por detrás de McDonald’s. En 2018 la desplazó Mostaza.

Chau, las redes despiden a BK así: