"Si al magnate que tiene su riqueza en el exterior, el Estado le pudiera cobrar, para hacer este gasto. Porque el Estado le paga al 90% de los hogares algún tipo de ingreso", dijo el periodista Alejandro Bercovich.

"El estado no puede endeudarse más, porque Macri ya contrajo toda la deuda, quién si no los magnates pueden financiar este gasto. Un ex ministro me dijo que 'aunque sea hagamoslo voluntario' pero evidentemente no funciona", dijo el periodista quien insistió en que la única forma es a través de un impuesto.