Ni los periodistas más cercanos al gobierno, ni los políticos que intentaron arrimarse y fueron rechazados, salieron en defensa de las medidas que está implementando el equipo económico que no puede enderezar el rumbo ni siquiera con la ayuda de Donald Trump.

El juego financiero es la supuesta expertise que maneja Luis Caputo, a pesar de que ya en el gobierno de Mauricio Macri había dado cuenta de su incapacidad.

Ahora fue Bausili el que salió desesperado a intentar aclarar que la prohibición de vender dólares a las billeteras electrónicas ya existía, como si no se hubiesen dado cuenta antes.