En realidad el tema de la educación fue tomado como un ejemplo sencillo para que se entendiera que, aunque se alcanzaran los índices de inflación proyectados por el mandatario y aunque cumpliera con los aumentos anunciados, esto no alcanzaría ni por lejos a compensar lo perdido durante estos años.

Esto significa que en el 2026 aún con todo lo que dijo Milei, la educación tendría un presupuesto 33% menos que el que tenía en 2023 en términos reales.

Si Milei dijo lo que dijo para tratar de desactivar la marcha de este miércoles, no le estaría saliendo muy bien ya que la gente no come vidrio.