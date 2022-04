El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, descartó hoy la dolarización de la economía como solución al problema de la inflación y cuestionó a los voceros de esas teorías.

Al ser consultado en una entrevista por radio Mitre, sobre la propuesta de dolarización que desde hace unas semanas agita, entre otros, Javier Milei, el funcionario dijo que en situaciones como la actual, “aparecen personas con soluciones mágicas; Macri dijo que la inflación era el problema más fácil, que lo solucionaba en cinco minutos, pero en los países donde se implementó (la dolarización) los resultados no fueron buenos”.

En ese sentido, Kulfas, agregó, “hay montones de preguntas que (quienes proponen dolarizar) no responden, como a qué paridad se haría”. Por eso, concluyó, “este tipo de planteos son espejitos de colores, buscan que la gente se enganche, pero sin explicar cómo lo harían”.

-¿Entonces Milei es un vendehumo?, le repreguntaron.

-No me gustan esas definiciones. Sí me parece que la dolarización no es una solución verdadera y que Milei no explica las implicancias.