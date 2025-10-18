Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, el mecanismo de movilidad previsional fue modificado: los haberes que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizan mensualmente en función de la evolución de la inflación, lo que permite que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo frente a las variaciones del costo de vida.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025, se oficializó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares experimentarán un incremento del 2,1% a partir del mes de noviembre.

A cuánto llegan las asignaciones de ANSES en noviembre 2025

De este modo, las jubilaciones y pensiones se actualizan conforme a la última variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC. En octubre, los haberes registraron un aumento del 1,9%, reflejando la suba de precios correspondiente al mes de agosto.

Para noviembre, está previsto un ajuste del 2,1%, que llevará la jubilación mínima a $333.160,64. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $403.160,64. Este mismo valor se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos, ya que perciben idéntico monto.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $266.520,51 mensuales, mientras que la Prestación por Invalidez Laboral llegará a $233.206,45. Si se sostiene el refuerzo adicional, los ingresos finales se ubicarán en $336.520,51 y $303.206,45, respectivamente.

En cuanto a las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), durante noviembre de 2025 los beneficiarios recibirán $119.716,29 por hijo, mientras que el monto destinado a la AUH con Discapacidad se elevará a $389.812,61 por beneficiario.

El listado completo es el siguiente: