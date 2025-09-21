Tan rara está la situación que hasta el libertario Robertito Funes Ugarte duda sobre el destino del plan económico, a punto de asegurar que el dólar no tiene precio, que no se consiguen algunos insumos y hasta se escandalizó cuando se enteró que el Presidente se va otra ve de viaje a Estados Unidos.

El tema es que este viaje es importante para el Gobierno básicamente porque van a pedir limosna a fin de mantener el precio ficticio del dólar dentro de las bandas autoinflingidas.

Según el economista la incertidumbre seguirá hasta el 26 de octubre, día de las elecciones nacionales de medio término, pero claramente eso dependerá del resultado de esos comicios y de la plata que le presten a Milei. El experto en crecimiento con o sin dinero ha dejado mas que en claro que sin dinero no sabe cómo hacer crecer la economía.