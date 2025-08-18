Como quien no quiere la cosa, José del Río le pidió a sus invitados, los economistas Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgos, que le explicaran “a su madre” haciendo una analogía a la doña rosa de Neustadt, la realidad de superávit.

Pero la respuesta tal vez no fue la esperada ya que Burgos explicó que el superávit es simplemente operativo, ya que el gobierno tiene mas ingresos que gastos pero que, cuando se computan los intereses de la deuda, ya se está en déficit.

Y eso que no se pusieron a hablar de la enorme deuda que el Gobierno nacional mantiene con las provincias. Es decir que, comparándolo con un hogar, si uno no paga los servicios, ni las expensas, ni el alquiler es bastante probable que llegue a fin de mes, pero en algún momento eso va a estallar.