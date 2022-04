Y no estaba muerta, no no...

La mujer ucraniana que 'resucitó' pone en duda la información sobre la guerra Se llama Anastasia Savchishin y publicó en sus redes una foto de su muerte tras los ataques en Bucha atribuidos a Rusia. Pero no, apareció posando en una selfie y las redes desenmascararon la mala información.