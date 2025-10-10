Antonio Aracre, a pesar de ser un hombre preparado, parece creer que los Estados Unidos acordó ayudar a la Argentina a cambio de nada y sólo porque les cae bien el personaje que tenemos como Presidente.

Pero lo cierto es que el mismísimo Scott Bessent reconoció que Milei se comprometió a sacar a China del país como parte de una estrategia para debilitar a ese país y su presencia en latinoamérica.

Duggan tuvo que explicarle que si el Gobierno necesita de ese dinero es para mantener el precio ficticio del dólar. La economista Rosalía Costantino dio más detalles y auguró que va a terminar mal.