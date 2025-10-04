La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de liquidación de las asignaciones familiares del SUAF correspondientes a octubre de 2025. En esta ocasión, los montos presentan una suba del 1,88%, ajuste calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto difundido por el Indec.

Dichos valores actualizados quedaron formalmente establecidos a través de la Resolución 318/2025, publicada por el organismo en el Boletín Oficial la semana pasada.

En qué fecha cobra SUAF de ANSES en octubre 2025

Los pagos se conforman de la siguiente manera:

Miércoles 8 de octubre: DNI finalizados en 0.

Jueves 9 de octubre: DNI finalizados en 1 y 2.

Lunes 13 de octubre: DNI finalizados en 3.

Martes 14 de octubre: DNI finalizados en 4.

Miércoles 15 de octubre: DNI finalizados en 5.

Jueves 16 de octubre: DNI finalizados en 6.

Viernes 17 de octubre: DNI finalizados en 7.

Lunes 20 de octubre: DNI finalizados en 8.

Martes 21 de octubre: DNI finalizados en 9.

SUAF para titulares de Pensiones no Contributivas

Las personas que reciben Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad también acceden a las asignaciones familiares a través del sistema SUAF. En este caso, el organismo estatal realizará el depósito el miércoles 8 de octubre, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones por prenatal y maternidad

El pago de la asignación por prenatal del SUAF se hará en estas fechas:

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En cuanto a la asignación por maternidad, la acreditación se extenderá entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.

Pagos únicos del SUAF

Las asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción) se acreditarán en dos instancias:

Primera quincena: jueves 9 de octubre.

Segunda quincena: viernes 24 de octubre.

Nuevos topes de ingresos para acceder al SUAF

Desde octubre de 2025 rigen los siguientes límites de ingresos:

Individual: $2.403.613.

Grupo familiar: $4.807.226.

Si algún integrante supera el tope individual, no corresponde el cobro de asignaciones, aunque el ingreso total del hogar se ubique dentro del límite familiar.

Nuevas liquidaciones en Mi Anses

A partir del 8 de octubre, las liquidaciones del SUAF podrán consultarse en la plataforma Mi Anses. Con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios tendrán acceso al detalle de los montos a cobrar según la prestación que les corresponda.