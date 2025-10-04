Fechas confirmadas: cuándo cobra SUAF de ANSES en octubre 2025
Enterate a continuación acerca de las fechas establecidas para el cobro de la prestación que otorga el ente estatal a sus beneficiarios para el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de liquidación de las asignaciones familiares del SUAF correspondientes a octubre de 2025. En esta ocasión, los montos presentan una suba del 1,88%, ajuste calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto difundido por el Indec.
Dichos valores actualizados quedaron formalmente establecidos a través de la Resolución 318/2025, publicada por el organismo en el Boletín Oficial la semana pasada.
En qué fecha cobra SUAF de ANSES en octubre 2025
Los pagos se conforman de la siguiente manera:
- Miércoles 8 de octubre: DNI finalizados en 0.
- Jueves 9 de octubre: DNI finalizados en 1 y 2.
- Lunes 13 de octubre: DNI finalizados en 3.
- Martes 14 de octubre: DNI finalizados en 4.
- Miércoles 15 de octubre: DNI finalizados en 5.
- Jueves 16 de octubre: DNI finalizados en 6.
- Viernes 17 de octubre: DNI finalizados en 7.
- Lunes 20 de octubre: DNI finalizados en 8.
- Martes 21 de octubre: DNI finalizados en 9.
SUAF para titulares de Pensiones no Contributivas
Las personas que reciben Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad también acceden a las asignaciones familiares a través del sistema SUAF. En este caso, el organismo estatal realizará el depósito el miércoles 8 de octubre, sin importar la terminación del DNI.
Asignaciones por prenatal y maternidad
El pago de la asignación por prenatal del SUAF se hará en estas fechas:
- Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 14 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
En cuanto a la asignación por maternidad, la acreditación se extenderá entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
Pagos únicos del SUAF
Las asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción) se acreditarán en dos instancias:
- Primera quincena: jueves 9 de octubre.
- Segunda quincena: viernes 24 de octubre.
Nuevos topes de ingresos para acceder al SUAF
Desde octubre de 2025 rigen los siguientes límites de ingresos:
- Individual: $2.403.613.
- Grupo familiar: $4.807.226.
Si algún integrante supera el tope individual, no corresponde el cobro de asignaciones, aunque el ingreso total del hogar se ubique dentro del límite familiar.
Nuevas liquidaciones en Mi Anses
A partir del 8 de octubre, las liquidaciones del SUAF podrán consultarse en la plataforma Mi Anses. Con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios tendrán acceso al detalle de los montos a cobrar según la prestación que les corresponda.