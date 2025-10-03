Fechas confirmadas
Fecha para las asignaciones: cómo quedó el calendario de pagos de ANSES en octubre 2025
Conocé a continuación el cronograma de pagos de las prestaciones que otorga el organismo estatal para sus beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2025. Como ocurre cada mes, la acreditación de los beneficios se distribuye de acuerdo con la terminación del número de documento de cada titular y considerando la prioridad de los distintos grupos.
Además, para este mismo mes se oficializaron incrementos destinados a sectores específicos, entre ellos jubilaciones, pensiones y asignaciones. Esta actualización responde a lo dispuesto en la fórmula de movilidad vigente.
Cómo es el calendario de pagos de ANSES en octubre 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que reciben el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/10
- DNI terminados en 2 y 3: 23/10
- DNI terminados en 4 y 5: 24/10
- DNI terminados en 6 y 7: 27/10
- DNI terminados en 8 y 9: 28/10
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI terminado en 0: 8/10
- DNI terminado en 1: 9/10
- DNI terminado en 2: 9/10
- DNI terminado en 3: 13/10
- DNI terminado en 4: 14/10
- DNI terminado en 5: 15/10
- DNI terminado en 6: 16/10
- DNI terminado en 7: 17/10
- DNI terminado en 8: 20/10
- DNI terminado en 9: 21/10
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 9/10
- DNI terminado en 1: 13/10
- DNI terminado en 2: 14/10
- DNI terminado en 3: 15/10
- DNI terminado en 4: 16/10
- DNI terminado en 5: 17/10
- DNI terminado en 6: 20/10
- DNI terminado en 7: 21/10
- DNI terminado en 8: 22/10
- DNI terminado en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9/10
- DNI terminados en 2 y 3: 13/10
- DNI terminados en 4 y 5: 14/10
- DNI terminados en 6 y 7: 15/10
- DNI terminados en 8 y 9: 16/10
- La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: 09/10 al 10/11
- Segunda quincena: 20/10 al 10/11
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8/10
- DNI terminados en 2 y 3: 8/10
- DNI terminados en 4 y 5: 9/10
- DNI terminados en 6 y 7: 9/10
- DNI terminados en 8 y 9: 9/10
Asignaciones familiares de PNC
- Todas las terminaciones de DNI: 8/10 al 10/11
Desempleo – Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 21/10
- DNI terminados en 2 y 3: 22/10
- DNI terminados en 4 y 5: 23/10
- DNI terminados en 6 y 7: 24/10
- DNI terminados en 8 y 9: 27/10
Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)
- Todas las terminaciones de DNI: 1/10 al 10/10