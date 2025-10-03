La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2025. Como ocurre cada mes, la acreditación de los beneficios se distribuye de acuerdo con la terminación del número de documento de cada titular y considerando la prioridad de los distintos grupos.

Además, para este mismo mes se oficializaron incrementos destinados a sectores específicos, entre ellos jubilaciones, pensiones y asignaciones. Esta actualización responde a lo dispuesto en la fórmula de movilidad vigente.

Cómo es el calendario de pagos de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22/10

DNI terminados en 2 y 3: 23/10

DNI terminados en 4 y 5: 24/10

DNI terminados en 6 y 7: 27/10

DNI terminados en 8 y 9: 28/10

Asignación Familiar por Hijo y AUH

DNI terminado en 0: 8/10

DNI terminado en 1: 9/10

DNI terminado en 2: 9/10

DNI terminado en 3: 13/10

DNI terminado en 4: 14/10

DNI terminado en 5: 15/10

DNI terminado en 6: 16/10

DNI terminado en 7: 17/10

DNI terminado en 8: 20/10

DNI terminado en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 9/10

DNI terminado en 1: 13/10

DNI terminado en 2: 14/10

DNI terminado en 3: 15/10

DNI terminado en 4: 16/10

DNI terminado en 5: 17/10

DNI terminado en 6: 20/10

DNI terminado en 7: 21/10

DNI terminado en 8: 22/10

DNI terminado en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

La asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: 09/10 al 10/11

Segunda quincena: 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8/10

DNI terminados en 2 y 3: 8/10

DNI terminados en 4 y 5: 9/10

DNI terminados en 6 y 7: 9/10

DNI terminados en 8 y 9: 9/10

Asignaciones familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: 8/10 al 10/11

Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 21/10

DNI terminados en 2 y 3: 22/10

DNI terminados en 4 y 5: 23/10

DNI terminados en 6 y 7: 24/10

DNI terminados en 8 y 9: 27/10

Desempleo – Plan 2 (septiembre que se paga en octubre)