Por más que el gobierno intente disimularlo con deuda y trolls en las redes, es un secreto a voces que la economía del país no funciona.

Pero que lo reconozca Ezequiel Burgo, el Editor Jefe de Economía de Clarín es aun más significativo, ya que indica que el Grupo mediático le ha puesto el ojo en la mira.

En la entrevista con Matías Colombatti, en Gelatina, lo dejó en claro, con un ejemplo indiscutible.

La entrevista completa

El Editor Jefe de la sección Economía habló de la actualidad del plan económico llevado adelante por el gobierno de Javier Milei.