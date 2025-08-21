La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en agosto de 2025 un sector determinado de jubilados y pensionados quedará excluido del bono adicional de $70.000. Desde el organismo remarcaron que el pago extraordinario estará dirigido únicamente a quienes reúnan ciertos criterios vinculados a sus niveles de ingresos.

En cuanto a los haberes, se aplicó un aumento del 1,6% sobre todas las prestaciones previsionales. Esta suba, que responde a la variación inflacionaria registrada en junio de 2025, integra el esquema de ajuste mensual que rige actualmente para las jubilaciones y pensiones.

Cuál es el monto que cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025

La jubilación mínima pasó a ser de $314.305,37, en tanto que el haber máximo se estableció en $2.114.977,59. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascendió a $251.444,30, mientras que las Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez se fijaron en $220.013,76.

Estos valores corresponden al ajuste realizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el esquema de movilidad jubilatoria vigente, las prestaciones se actualizan con mayor rapidez, con la finalidad de resguardar el poder de compra de los adultos mayores frente al avance inflacionario.

Quiénes no reciben el bono de $70.000 de ANSES en agosto 2025

En paralelo, la ANSES determinó que aquellos jubilados cuyos ingresos superen los $384.305,37 quedarán fuera del bono de refuerzo.

La exclusión se aplica sin excepción, ya que la medida apunta a que el beneficio se concentre en los sectores de menores ingresos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

Jubilados que reciben el haber mínimo

Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilados que superan el haber mínimo