A la hora de recomendar no comprar asado por su elevadísimo precio, Esteban Mirol les quitó responsabilidad a los que forman parte del último eslabón de la cadena, es decir carniceros y supermercados y apuntó contra los verdaderos responsables.

Más allá de que un candidato en campaña había prometido un asado a 2800 pesos el kilo pero ahora que ese candidato es Presidente el kilo de asado se consigue por 13.000 pesos en promedio.

Pero Mirol no se quedó ahí sino que señaló a los verdaderos responsables que no son otros que los productores de ganado que prefieren exportarlo que venderlo en el mercado interno y obviamente el Gobierno que no le pone límites ni lo regula.