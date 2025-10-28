La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra ultimando los detalles del cronograma de pagos previsto para noviembre de 2025.

Asimismo, por disposición del Gobierno Nacional, el organismo anunció una actualización del 2,1%, basada en el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De qué se trata la Asignación por Adopción de ANSES y qué monto entrega

En este escenario, el organismo estatal comunicó la actualización de los montos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios que se otorgan ante acontecimientos familiares relevantes como matrimonios, nacimientos o adopciones.

A partir de noviembre de 2025, estas prestaciones tendrán un incremento del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre medida por el INDEC. El ajuste responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores y ajusta los haberes sociales en función de ese indicador.

Con el nuevo incremento, la asignación por adopción ascenderá a $417.115, y se abonará en un único pago por cada trámite aprobado.

Este beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, empleados rurales o temporarios, titulares de la prestación por desempleo, beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, personas que cobran a través de una ART, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad o por Embarazo.

Cómo tramitar la Asignación por Adopción de ANSES

El trámite puede realizarse de forma online, a través de la Atención Virtual de ANSES, o presencialmente con turno previo en cualquiera de sus oficinas. Es importante tener en cuenta que la solicitud debe presentarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia judicial de adopción.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Verificá tus datos personales en la plataforma Mi ANSES, asegurándote de que la información familiar esté actualizada. Reuní la documentación necesaria: sentencia judicial de adopción, partida de nacimiento del niño o niña, y DNI del menor y de los padres o madres. Ingresá a la sección "Atención Virtual", seleccioná la opción "Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción" y completá los pasos indicados.

Con este refuerzo, la ANSES busca acompañar a las familias argentinas en momentos clave, asegurando que los beneficios sociales mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación y se tramiten de manera ágil, accesible y digital.